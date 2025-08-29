Pugni e percosse con il manico della scopa: in cella il marito violento

GUARDA IL VIDEO Scene quotidiane di violenze fisiche e psicologiche. Lui un uomo albanese di 35 anni, irregolare in Italia, arrestato dalla polizia di Pordenone per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, lei una 23enne. Costretta, nel tempo, a subire aggressioni, minacce e vessazioni.

Episodi gravi, che hanno richiesto più volte l’intervento delle volanti. Tra questi l’aggressione del 30 luglio scorso, quando la giovane – dopo essere stata colpita con pugni e con il manico di una scopa, fino a riportare la frattura del setto nasale e altre lesioni con prognosi non inferiore a trenta giorni – era riuscita a chiedere aiuto e a sottrarsi momentaneamente all’uomo. Anche in quel caso era stato provvidenziale l’intervento degli agenti, che aveva evitato che la situazione, già di per sé grave, potesse ulteriormente peggiorare.

La misura cautelare, come spiegato in una nota dalla Questura, si è resa necessaria in ragione della gravità e dell’abitualità delle condotte, nonché dell’attuale rischio di reiterazione, anche in relazione alla condizione di precarietà del 35enne e alla sua pericolosità sociale.