giovedì 7 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pugno in faccia al carabiniere, minorenne ai domiciliari
Crisi Tirso: serve unità, non polemiche. La priorità è tutelare i...
Edilizia, ottimo avvio per domande efficientamento energetico
CrediFriuli: l’utile semestrale supera i 15 milioni di euro
A Trieste nuovo punto Despar, Roberti: “Più lavoro in città”
Coop Alleanza 3.0: Francesca Durighel nominata Vicepresidente
La friulana Pilosio sbarca in America
Crisi Tirso: Rosolen-Bini, impegno Regione è costante e strutturato
Nek accende Lignano: in duemila all’Arena Alpe Adria per i suoi...
Ex Ideal Standard, passa la variante. Polo logistico più vicino
Cronaca

Pugno in faccia al carabiniere, minorenne ai domiciliari

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ finito ai domiciliari il 16enne pordenonese che nei giorni scorsi, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva sferrato un pugno in faccia ad un carabiniere del Radiomobile. E’ la misura cautelare decisa oggi dal giudice del tribunale dei minori di Trieste, dove questa mattina si è tenuta la direttissima. Il 16enne era in compagnia di un amico, poi finito in carcere, e nella zona di via Mazzini, tra la stazione e il centro di Pordenone, era stato fermato dai carabinieri perché ritenuto molesto nei confronti dei passanti. Il ragazzino aveva prima minacciato di morte un militare e poi gli aveva sferrato un pugno in faccia. Il carabiniere, finito al pronto soccorso, ha riportato un trauma cranico non commotivo con prognosi di cinque giorni.

Ultime notizie

Pugno in faccia al carabiniere, minorenne ai domiciliari
Crisi Tirso: serve unità, non polemiche. La priorità è tutelare i lavoratori
Edilizia, ottimo avvio per domande efficientamento energetico
CrediFriuli: l’utile semestrale supera i 15 milioni di euro
A Trieste nuovo punto Despar, Roberti: “Più lavoro in città”
