Pugno in faccia al carabiniere, minorenne ai domiciliari

E’ finito ai domiciliari il 16enne pordenonese che nei giorni scorsi, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva sferrato un pugno in faccia ad un carabiniere del Radiomobile. E’ la misura cautelare decisa oggi dal giudice del tribunale dei minori di Trieste, dove questa mattina si è tenuta la direttissima. Il 16enne era in compagnia di un amico, poi finito in carcere, e nella zona di via Mazzini, tra la stazione e il centro di Pordenone, era stato fermato dai carabinieri perché ritenuto molesto nei confronti dei passanti. Il ragazzino aveva prima minacciato di morte un militare e poi gli aveva sferrato un pugno in faccia. Il carabiniere, finito al pronto soccorso, ha riportato un trauma cranico non commotivo con prognosi di cinque giorni.