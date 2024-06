I dieci minuti di follia prima del pugno letale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci minuti, non un’eternità. Quel tanto che è bastato, nella notte tra venerdì e sabato, a scatenare nel cuore di Udine una furiosa lite che è sfociata, poi, nel gravissimo episodio di violenza che ha portato alla morte di Shimpei Tominaga, il 56enne giapponese che era intervenuto soltanto per placare gli animi.

Una ricostruzione certosina, quella fatta dagli agenti della Questura di Udine, che, una volta in via Pelliccerie, avevano arrestato cinque persone.

Il quadro appariva subito molto chiaro. Dal momento che Tominaga, raggiunto al volto da un pugno che lo aveva fatto cadere a terra, non rispondeva agli stimoli, un agente si era immediatamente attivato nel praticargli il massaggio cardiaco. Mentre gli altri poliziotti, acquisite le prime informazioni, si erano immediatamente messi alla ricerca del gruppo di giovani descro dai testimoni come l’autore della furibonda lite.

I cinque giovani, tre dei quali residenti nel trevigiano e giunti a Udine per trascorrere il fine settimana, e gli altri due residenti nel pescarese e da giorni in città per lavoro, si erano picchiati selvaggiamente nella vicina via Paolo Sarpi. Pare sia spuntato anche un coltello, usato come gesto intimidatorio.

Uno di loro – Oleksander Petrov, 31 anni – aveva riportato gravi tumefazioni al volto e per questo si era rifugiato in via Pelliccerie, all’interno del Buonissimo Kebab, per cercare riparo e per chiedere l’intervento di sanitari e forze dell’ordine.

In quel locale, c’erano alcuni clienti, tra i quali Shimpei Tominaga, che verbalmente hanno tentato di sedare gli animi e di allontanare dal locale il gruppo visibilmente alterato dai fumi dell’alcol.

In quegli stessi frangenti uno dei giovani, Samuele Battistella, 19 anni, aveva sferrato un pugno in faccia al 56enne giapponese, colpevole, si fa per dire, di aver invitato il gruppetto a smetterla e di far rientro a casa per smaltire la sbornia. Un singolo violento colpo, che ha fatto rivinare a terra Tominaga. Da lì la perdita di conoscenza, la corsa disperata all’ospedale, sino al decesso, per morte cerebrale, constatato ieri sera.