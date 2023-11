30enne tira un pugno alla porta e muore dissanguato per una scheggia di vetro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È morto dissanguato all’ospedale di Cattinara il 30enne Diego Sollazzi. Il giovane intorno alle 23 di lunedì era rientrato a casa, in scala santa nel quartiere di Roiano a Trieste, e aveva colpito con un pugno una porta che aveva un parte di legno e una di vetro, proprio il vetro è scoppiato nell’impatto e una scheggia gli ha reciso l’arteria femorale. Se la dinamica dell’incidente è chiara, resta da capire come la situazione sia maturata. La compagna, ancora sotto shock, ha riferito agli agenti di Polizia di una litigata al pomeriggio, il 30enne, lavoratore portuale, uscendo avrebbe rotto la maniglia di una porta e la sera, alterato dall’alcol, avrebbe avuto uno scatto di nervi dano un pugno alla porta perché non riuscita a entrare. A quel punto si è ferito, è stato soccorso prima dalla fidanzata e poi dai vicini che con una cintura hanno provato a rallentare l’emorragia.

Oltre al 118 che ha provato a rianimare Sollazzi portandolo in ospedale dov’è deceduto, sul posto anche la Polizia che poco distante dal luogo del ferimento ha trovato un coltello sul quale non vi erano tracce ematiche. I vicini li hanno descritti come una coppia affiatata che si voleva bene. A conferma, inoltre che quello del pomeriggio sia stata una litigata, anche un messaggio che la ragazza ha mandato a una vicina: non vedo l’ora di prendere una maglia di Diego per avere il suo profumo sempre con me.