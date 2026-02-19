Pulizia delle strade, via ai divieti di sosta in Borgo Stazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Divieti di sosta per garantire strade e marciapiedi più puliti a Udine. Parte dal quartiere di Borgo Stazione un nuovo progetto sperimentale che prevede lo sgombero temporaneo delle auto lungo le vie per consentire un lavaggio più approfondito delle carreggiate. L’iniziativa punta a migliorare il servizio attuale, programmato una volta a settimana ma spesso ostacolato dai numerosi mezzi parcheggiati a bordo strada.

Il progetto è stato presentato nel corso del Consiglio di Quartiere Partecipato 1 “Udine Centro”, riunitosi nella sala Scrosoppi della parrocchia del Carmine, in via Aquileia.

Durante l’incontro, l’assessore all’Ambiente Eleonora Meloni ha illustrato le possibili modalità operative dell’intervento, che prevede la liberazione degli stalli a raso per diverse ore, tra mezzanotte e le 7 del mattino. Tra le ipotesi allo studio anche quella di spalmare le operazioni su più giorni, da quattro a sei, intervenendo su blocchi di via per limitare i disagi ai residenti.

Al termine del confronto con i cittadini, il progetto sarà portato in Giunta comunale per l’approvazione e l’avvio della sperimentazione, che in caso di esito positivo potrebbe essere estesa ad altre zone della città.