Pullman pieni, gli studenti restano a piedi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’è pace per il trasporto pubblico locale. Dopo le intemperanze su alcuni mezzi pubblici da parte di passeggeri – soprattutto minorenni stranieri – che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a tutela degli autisti e degli altri passeggeri, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico a Pordenone sono alcuni genitori a segnalare dei disservizi su alcune linee di trasporto.

Disservizi che il presidente di Atap, Narciso Gaspardo, ha confermato esserci in questo momento ma che – sottolinea il stesso numero uno del Cda – verranno prontamente risolti.

E’ successo nei giorni scorsi che alcuni studenti sono rimasti a piedi. Arrivati alla fermata dell’autobus, sono dovuti rimanere a terra. Il motivo è presto spiegato: i mezzi erano pieni e, quindi, sarebbe stato impossibile far salire a bordo altri ragazzini che, di lì a poco, avrebbero dovuto raggiungere i principali plessi scolastici di Pordenone e dell’hinterland.

Da qui la protesta di alcuni genitori, che prontamente hanno fatto sentire la loro voce. Genitori che, in alcuni casi, hanno dovuto prendere un permesso da lavoro per poter accompagnare i loro figli a scuola. Questi, inevitabilmente, sono entrati con un’ora di ritardo rispetto all’inizio delle lezioni.

Interpellato sulla questione, Gaspardo non ha nascosto il problema: “L’inizio dell’anno scolastico – spiega – è sempre complesso da gestire per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Noi facciamo il massimo per garantire, sempre, un servizio ottimale ma può succedere che capitino dei disservizi. E’ bene che i genitori ce li segnalino tempestivamente. Se ci sono delle linee di trasporto da potenziare, lo faremo sicuramente. Anzi, in alcuni casi siamo già corsi ai ripari e lavoreremo perchè certe situazioni non accadano più”.