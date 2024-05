Punta nascita di San Vito: zero possibilità di riapertura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna discussione in aula ma il via libera a una risoluzione proposta dal presidente della III commissione Carlo Bolzonello. La raccolte firme con oltre 15 mila sottoscrizioni per chiedere il mantenimento in vita del punto nascita di San Vito è stata discussa dalla III commissione dove la promotrice, la dottoressa Adelina Zanella, e il sindaco Alberto Bernava hanno spiegato la ratio dietro la richiesta che prevede anche ulteriori interventi. I consiglieri di maggioranza hanno però bocciato la proposta dell’opposizione di discutere in aula la raccolta firme accogliendo invece una proposta che impegna la giunta a implementare il personale ma non la riapertura del punto nascita.

In aula l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha ribadito che la decisione della chiusura è dei tecnici e degli operatori ricordando come un recente concorso alla fine fosse andato deserto con i professionisti che hanno rinunciato all’incarico. Riccardi ha precisato che «se c’è da decidere in base a quello che dice la piazza o in base a quello che sostengono i professionisti, per la Regione non ci sono dubbi a chi dare fiducia, rispettando comunque il disagio e le forme civili e legittime di protesta a cui rispondere con il dialogo e il confronto». Durissimo il commento di Simona Liguori di Patto per l’autonomia – Civica Fvg: «La chiusura del servizio rappresenta l’ora più buia della sanità pubblica, segnando una distanza enorme tra le esigenze delle persone e le scelte di chi governa questa regione, e restano ancora tante domande senza risposta». Anche Nicola Conficoni del Partito democratico parla di «una posizione della giunta che non regge: o hanno fatto una promessa farlocca lo scorso anno, quando garantirono che il servizio non avrebbe chiuso, oppure ora non la vogliono mantenere, trincerandosi dietro pareri tecnici. In ogni caso Fedriga e Riccardi hanno preso in giro i cittadini».