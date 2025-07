Punti prelievo, garantita la continuità: incontro tra Riccardi e sindaci

Si è svolto a Palmanova l’incontro tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e gli amministratori dei Comuni collinari per chiarire il funzionamento dei punti prelievo territoriali. È stato confermato che il servizio non è stato sospeso, ma rimodulato durante l’estate per far fronte a esigenze organizzative, garantendo comunque l’assistenza a tutte le persone fragili già in carico all’Azienda sanitaria. I pazienti sono stati contattati singolarmente e, in base alle necessità, sono stati attivati prelievi domiciliari o accessi in sedi alternative.

Intervista video Riccardo Riccardi Assessore regionale Salute FVG

Al centro del confronto anche il tema dei trasporti per chi vive in aree difficilmente raggiungibili e l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva da parte delle istituzioni. L’incontro è stato occasione per affrontare anche le prospettive future della sanità territoriale, tra cui l’integrazione tra sociale e sanitario, la rete di prossimità e i nuovi modelli di assistenza fuori dall’ospedale.

