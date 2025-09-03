Punto Blu a Lignano Pineta, oltre 900 interventi

Sono stati oltre 900 gli interventi sanitari di primo intervento gestiti al Punto Blu di Lignano Pineta nel corso dell’estate.

Si è trattato di interventi di vario tipo, dalla semplice misurazione della pressione a scottature e punture di insetti, fino a contusioni, colpi di calore, attacchi di panico, problemi cardiaci e traumi maggiori. Nei casi più gravi, i pazienti sono stati trasferiti a strutture sanitarie specializzate.

Il Punto Blu, che è dotato di un defribillatore – ha commentato Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, che gestisce l’attività insieme alla S.O.G.I.T. Croce di San Giovanni – rende la spiaggia di Pineta un luogo più sicuro per turisti e cittadini”.