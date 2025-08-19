Punto da un insetto ad Arta Terme, soccorso e portato in ospedale

Doppio intervento in montagna ieri per il Soccorso alpino. Nel primo pomeriggio la stazione di Sappada è stata attivata da Sores assieme all’ambulanza e all’elisoccorso regionale per una richiesta di soccorso lungo il sentiero 317 che scende da Passo dell’Arco verso Ziegelhutte. Sul sentiero una donna è rimasta ferita procurandosi un taglio ad un piede in un tratto di sentiero attrezzato che permette di tagliare un pezzo franoso dove è scivolata. La donna è stata presa in carico dall’eliambulanza e visitata al campo base dall’ambulanza per essere poi portata a Tolmezzo.

Ad Arta Terme, in un tratto del Cammino delle Pievi sul sentiero con segnavia 878 tra Valle e Trelli, un giovane è stato punto da un insetto ad un polpaccio accusando subito difficoltà respiratorie. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Il giovane è stato preso in carico dall’eliambulanza e portato a Tolmezzo.