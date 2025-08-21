Punto di pronto intervento chiuso? “No, andrà nella casa di comunità di Sacile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il punto di primo intervento, nell’ospedale di Sacile, chiuderà a fine anno. Una notizia, quella apparsa oggi su alcuni social network, che nel giro di poche ora ha generato non poco trambusto tra i cittadini dei comuni del Livenza e dell’Alto Livenza. 64mila utenti senza una struttura sanitaria pubblica di prima emergenza.

Il primo a sottolineare l’infondatezza della notizia è stato il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, che, contattato da Telefriuli, ha fatto sapere di aver incontrato il direttore generale di Asfo, Tonutti, senza aver ricevuto comunicazioni in merito alla chiusura, il 31 dicembre, del punto di primo intervento.

Fonti accreditate di Asfo, sempre contattate dalla nostra emittente, hanno parlato di una riconversione del servizio e del potenziamento di tutta una serie di prestazioni. “In attesa del completamento della nuova casa di comunità di Sacile, dove troverà posto il punto di primo intervento con un ambulatorio medico aperto 24 ore al giorno – ha spiegato la fonte – il servizio, momentaneamente, troverà spazio nel padiglione Meneghini. Insieme, poi, all’area per le cronicità e ai servizi socio-assistenziali”.