Punto nascita a San Vito, il Tar: “Asfo dica quando finirà la sospensione”

Il punto nascita dell’ospedale di San Vito al Tagliamento fu legittimamente sospeso dall’Azienda sanitaria Friuli occidentale, ma Asfo specifichi fino a quando durerà la sospensione. A dirlo è il Tar del Friuli Venezia Giulia in una sentenza che ha in parte accolto il ricorso del Comune di San Vito contro il decreto con cui nel novembre 2023 il direttore generale dell’Azienda sospese l’attività dell’Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero. Per il giudice l’Azienda sospese legittimamente il punto dal momento che il numero delle nascite era in costante diminuzione e vista l’impossibilità di garantire gli standard di assistenza e sicurezza. Tuttavia, dice il Tar, il decreto di sospensione deve contenere l’indicazione di un termine di durata certo, senza il quale si tramuterebbe in provvedimento di chiusura definitiva. L’Asfo ha 30 giorni di tempo per indicare la data di fine della sospensione.