Punto nascita di Palmanova, Consiglio di Stato respinge il ricorso sulla chiusura

Chiusura del punto nascita di Palmanova: il Consiglio di Stato ha confermato la decisione presa dal Tar del Friuli Venezia Giulia 4 anni fa e ha respinto il ricorso del Comune contro il provvedimento. Si è dunque chiuso il braccio di ferro tra la Regione e la città stellata riguardante l'ospedale palmarino, in particolare la struttura ostetrica e ginecologica.

La vicenda risale al 2019 quando la Regione decise di chiudere il punto nascita palmarino e di riaprire quello a Latisana, sospeso tre anni prima. Una decisione contro la quale il Comune fece ricorso al Tar regionale, che gli diede torto. Da qui il ricorso al massimo giudice amministrativo. In particolare, il municipio contestò principalmente le conseguenze negative di tale scelta sulla sicurezza delle cure e delle prestazioni erogate. Inoltre, nel 2016 il punto nascita di Latisana fu chiuso dopo un’attenta analisi della situazione, cosa non avvenuta per quello di Palmanova.

Di tutt’altro avviso il Consiglio di Stato. I giudici, nella sentenza, hanno sottolineato che si trattò di un accorpamento dei due punti nascita del presidio ospedaliero di base ‘spoke’ di Latisana e Palmanova dopo la riorganizzazione della Sanità regionale in tre aziende. Non si trattò quindi di una semplice riattivazione a Latisana, ma di una scelta ponderata volta ad assicurare la migliore funzionalità del servizio, senza alcuna violazione degli standard minimi inderogabili.

“Rispetto la decisione – dice il vicesindaco di Palmanova, Francesco Martines, primo cittadino della città stellata all’epoca del ricorso – ma si tratta di una sentenza ingiustificata e presa fuori tempo massimo. Il contesto sanitario regionale è completamente cambiato in questi anni. Fu una scelta completamente politica – continua – che ha dato fiato al punto nascita di Monfalcone, mentre quello di Latisana stenta a raggiungere i 500 parti all’anno. Il tema della sicurezza resta invariato”, conclude.