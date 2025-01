10 push-up in più al giorno, Jaky Coja li fa davanti al Tg di Telefriuli

Proseguono i piegamenti di Giacomo Cojaniz, il friulano della Bassa che il primo gennaio ha iniziato una sfida molto particolare. L’istruttore di Calisthenics, conosciuto sui social Jaky Coja, si è imposto di eseguire 10 push-up in più rispetto al giorno precedente. Proprio ieri, i 50 piegamenti previsti per il quinto giorno dell’anno, il 30enne li ha eseguiti nel salotto di casa, davanti alla tv sintonizzata su Telefriuli, mentre andava in onda il servizio che il nostro Tg ha dedicato alla sua particolare sfida. Una prova che lo porterà il prossimo San Silvestro ad eseguire eseguire ben 3650 piegamenti consecutivi.