Pusher recidivo: trovato nuovamente con coca e hashish

Un giovane spacciatore è stato sorpreso in un parco cittadino di Pordenone con cocaina e hashish, nonostante avesse già ricevuto un avviso orale dal Questore per i suoi precedenti.

Durante un controllo, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone lo hanno notato aggirarsi in modo sospetto. La perquisizione personale ha portato al sequestro di hashish e denaro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, nella sua abitazione sono stati trovati altri 43 grammi di cocaina e 227 grammi di hashish. Il giovane è stato così tratto in arresto per spaccio di stupefacenti.