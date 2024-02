Puzzer protesta a Montecitorio contro il suo licenziamento dal porto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Chiedo solo giustizia” e “Licenziato per non aver usato il ricatto del green pass”. Stefano Puzzer, come testimoniano i video pubblicati sulla sua pagina Facebook ufficiale, sta manifestando da ieri a Roma davanti alla Camera dei deputato contro il suo licenziamento da parte dell’agenzia lavoro portuale di Trieste avvenuto il 16 aprile del 2022 dopo le proteste scoppiate a ottobre del 2021 davanti al varco 4 del porto giuliano. Puzzer, in qualità di leader del coordinamento lavoratori portuali, si era esposto e poi aveva sposato la causa dei no green pass diventato in seguito uno dei simboli della protesta di quel periodo storico. Domani alle 11.15 il tribunale di Trieste dovrà esprimersi nell’appello contro il licenziamento, la prima sentenza dello scorso anno aveva dato torto a Puzzer.