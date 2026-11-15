Qualità della vita, Pordenone supera Trieste: 13ima in Italia

Dieci posti guadagnati, sorpasso su Trieste e primato regionale. Pordenone sale dal 23° al 13° posto nella classifica 2026 sulla qualità della vita, la classifica stilata da ItaliaOggi e Ital Communications – con la Sapienza di Roma – analizzando i dati provenienti da 107 province del Belpaese. La Destra Tagliamento risulta sesta in Italia per reati e sicurezza e registra il secondo tasso di disoccupazione femminile più basso, con il 2%. Scende al 92° posto, invece, nella graduatoria del sistema salute. Trieste perde quattro posizioni e scende al 23° posto. Risulta però seconda per turismo, intrattenimento e cultura e quarta per istruzione e formazione. A peggiorare la performance i dati su reati e sicurezza che la posizionano ultima in Italia. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, inoltre, la provincia del capoluogo regionale passa dal 54° al 100° posto.

Peggiora anche la provincia di Udine, che scivola dal 25° al 35° posto. È terza per istruzione e formazione, ma nella sicurezza sociale arretra dal 58° al 95°. Gorizia perde due posizioni e si piazza al 54imo gradino. L’Isontino risulta però possedere la quota più alta di bambini che usufruiscono dei servizi per l’infanzia, il 41,7%, ed è penultima per il sistema salute.