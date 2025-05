Qualità vita per giovani del Sole 24 Ore, Gorizia in testa

Gorizia si conferma in testa per la Qualità della vita dei giovani, secondo la classifica stilata da Il Sole-24 Ore. Gorizia replica il successo del 2024. Nelle valutazioni del quotidiano economico, il capoluogo isontino spicca per organizzatori di spettacoli, per “conquista” di lavori a tempo indeterminato ed è seconda, dietro a Cagliari, per realtà che organizzano spettacoli, quarta per età media al primo parto, 31,6 anni.

Quanto agli altri capoluoghi di Regione, Trieste è quarta, Pordenone ventesima, Udine quarantaquattresima. Nella classifica della Qualità della vita per anziani, dove vince Bolzano, la prima provincia del Friuli Venezia Giulia è Pordenone, ventunesima, seguita da Trieste (29^), Gorizia (33^) e Udine (36^).