Quantistica, la Regione delega la sicurezza a UniUd

Si chiama Q-Connect e ha come obiettivo, nel quinquennio, lo sfruttamento della quantistica per realizzare reti di comunicazione inattaccabili sotto il profilo della cybersicurezza. Il progetto coordinato dall’Università di Udine è stato presentato nella sede della regione alla presenza dell’assessore regionale all’Università Alessia Rosolen, del professor Giorgio Alberti di UniUd e della rettrice dell’Università di Trieste Donata Vinelli, in quanto UniTs coordinerà Quasar-Fvg che mira a sviluppare il calcolo e la simulazione quantistica in vista dell’attivazione di computer quantistici, dotati di capacità operative esponenzialmente superiori rispetto a quelli basati sull’unita del bit.

Rosolen ha evidenziato che la Regione ha messo in campo 7,5 milioni di euro per lo sviluppo della tecnologia quantistica e per il capitale umano.