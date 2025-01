Quasi cento matrimoni a Gorizia nel 2024

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono stati 81 i matrimoni civili celebrati a Gorizia nel corso del 2024, mentre si è fermata a 15 la cifra di quelli religiosi nello stesso anno. Si sceglie sempre più il rito in municipio piuttosto che quello in chiesa nel capoluogo isontino secondo i dati forniti dal Comune: in tutto sono 96 le cerimonie nuziali che hanno avuto luogo in città da gennaio a dicembre scorsi, a cui si aggiungono due unioni civili. Da segnalare una componente sempre più marcata di sposi stranieri: dieci matrimoni avevano almeno un coniuge non italiano, mentre sono stati ben quattordici i riti in cui marito e moglie hanno entrambi una nazionalità estera. Spiccano in particolare i nigeriani tra coloro che hanno scelto il rito civile, di cui una ha voluto il matrimonio concordatario. E c’è anche chi, pur residente in altri luoghi d’Europa come Losanna, Parigi o Londra, ha scelto Gorizia per dirsi si per sempre, o perché uno degli sposi ha un legame affettivo con la città, o perché i neo-coniugi sono stati attirati dalla bellezza del territorio. Da evidenziare poi come una coppia, formata da sposo marocchino e sposa italiana residente in Toscana, si siano uniti in matrimonio nella casa circondariale di via Barzellini. E a chi sceglierà il rito civile in Comune nel 2025, l’amministrazione comunale regalerà una pubblicazione dedicata al palazzo municipale: sarà inoltre aumentata la disponibilità ad ospitare riti civili della sala del Conte in Castello.