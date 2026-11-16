Quasi un chilo di droga a Zoppola, 26enne ai domiciliari

Oltre 900 grammi di marijuana in un pacco, altri 53 di hashish nascosti in camera da letto. È il sequestro che ha portato alla condanna di un 26enne di Zoppola, da sabato 14 novembre ai domiciliari per scontare la pena residua.

Il 27 febbraio i carabinieri lo avevano fermato lungo via Nazionale, vicino a un distributore, appena ritirato il plico da un armadietto automatico. Il giovane aveva tentato di fuggire a piedi per i campi, ma era stato subito bloccato. Nella sua abitazione i militari avevano trovato l’hashish in due lattine con il fondo a vite, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento. Secondo le analisi, dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare oltre 2.500 dosi.

Condannato con rito abbreviato a 2 anni e 2 mesi di reclusione e a 3.334 euro di multa, il 26enne deve ancora scontare un anno, 2 mesi e 10 giorni.