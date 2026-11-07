Quattro case svaligiate, ladri a caccia di gioielli

È di quattro abitazioni svaligiate il bilancio dell’ondata di furti che si è abbattuta ieri sera sulla Destra Tagliamento. I ladri hanno agito tra Porcia, Sacile, Marsure di Aviano e Cordovado, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il modus operandi e le tempistiche ridotte suggeriscono l’azione di una banda specializzata, che ha puntato principalmente a gioielli e preziosi per poi far perdere rapidamente le proprie tracce. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi nelle abitazioni colpite, acquisendo al contempo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.