Quattro lettere di Lorena a parenti ed amici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro lettere dal carcere di Trieste, strettamente personali, saranno recapitate ai parenti e ai colleghi di lavoro di Lorena Venier. A scriverle di proprio pugno è stata la madre di Alessandro Venier, il 35enne sedato, ucciso e fatto a pezzi a Gemona. Quattro missive con le quali la donna, senza descrivere quanto accaduto il 25 luglio, ha voluto confidarsi con le persone a lei più vicine.

Lorena ha chiesto al gip di Udine di poterle recapitare e oggi il magistrato ha dato il nulla osta. Le lettere saranno inviate dal suo difensore, l’avvocato Giovanni De Nardo, che ieri ha incontrato la 61enne al Coroneo di Trieste.

Per quanto riguarda l’altra donna accusata del delitto, la compagna della vittima Mailyn Castro Monsalvo è stata trasferita oggi dal Coroneo all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, situato alla Giudecca. La bambina avuta assieme ad Alessandro nata 6 mesi fa, invece, resta affidata ai servizi sociali di Gemona. Domani i legali della 30enne, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, la incontreranno nella struttura della città lagunare. Fino a questo momento, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande di pm e gip.