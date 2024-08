Quattro ragazzi stranieri accoltellati ieri sera a Trieste

Picchiati e feriti perché si sarebbero rifiutati di offrire una prestazione sessuale. È questo il quadro che emerge dalle prime indagini della Polizia dopo che ieri sera quattro ragazzi pachistani, tra cui anche un minorenni, sono stati soccorsi e medicati per alcune ferite con armi da taglio. I fatti sono avvenuti intorno alle 22 di ieri sera nella zona del molo audace dove, secondo quanto raccontato dai feriti, una quindicina di ragazzi afgani avrebbe intercettato i quattro, anche se questo numero non è ancora confermato, e avrebbero chiesto loro una prestazione sessuale. Al loro rifiuto sarebbero partita l’aggressione. Uno dei quattro ha preso una coltellata ma è riuscito a scappare verso la questura dove una volante lo ha intercettato e dopo aver raccontato questa versione ha perso i sensi per la ferita profonda subita ed è stata ricoverata d’urgenza a Cattinara in ambulanza. Altri tre giovani invece sono stati portati in auto da un connazionale, illeso e che ha confermato la versione, sempre al Pronto soccorso: si tratta di un ragazzo di 19 anni, che aveva riportato profonde ferite da taglio ed è stato accolto in codice rosso, un adolescente di 16 anni, con evidenti lesioni al volto, e un altro giovane di 19 anni, con lesioni di minor entità. Nessuno di loro è in pericolo di vita. GUARDA IL VIDEO