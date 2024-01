Quercia secolare vandalizzata a colpi di accetta 

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La quercia secolare che svettava su un terreno agricolo in via dei Boschi, a Pradamano, non c’è più. I vigili del fuoco, dopo essere stati chiamati dalla polizia locale, sono stati costretti ad abbattere la pianta che qualcuno aveva pensato bene, nei giorni scorsi, di vandalizzare. A colpi di accetta.

E’ stato il proprietario del fondo agricolo a chiamare la polizia locale, denunciando il fatto. Per motivi di sicurezza, trovandosi nelle vicinanze di una strada e prossima alla linea ferrovia, è stata abbattuta.

Un pugno al cuore per chi, come Elvis Talotti, era solito passare da quelle parti ed osservare quell’albero in tutta la sua maestosità.

Del fatto è stato informato anche il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, che si è detto sconcertato per l’accaduto. “In tanti anni – commenta – avevo visto situazioni in cui qualcuno forava il tronco di un gelso, metteva all’interno del sale e lo faceva morire. O, senza conoscerne la proprietà, abbatteva le piante senza tanti complimenti. Un episodio del genere, con una quercia secolare accettata per trequarti, non mi era ancora capitato. E mi auguro che i responsabili possano essere identificati”.

Un atto dimostrativo? Quella quercia dava fastidio a qualcuno? Alla polizia locale del Distretto Friuli Orientale, che ha già iniziato a raccogliere alcune testimonianze, il compito di indagare sull’accaduto.