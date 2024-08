Questura di Trieste: 22 provvedimenti in 2 mesi

22 misure preventive a carico di altrettante persone che si sono rese protagoniste di azioni violente. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni, è intervento nel mese di luglio e fino al 21 agosto diverse volte per diffidare persone che hanno avuto comportamenti pericolosi. Nel dettaglio sono stati firmati 7 avvisi orali di cui 4 aggravati nel confronto di persone che hanno usato violenza verso altre persone o sono stati protagonisti di furti e rapine. 10 invece i Daspo Urbani dalla durata da 1 a 3 anni, che impediscono l’accesso a soggetti in bar, ristoranti o simili. Uno dei daspati ha recato disturbo agli avventori di un fast food in città commettendo poi anche resistenza e oltraggio nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti. Gli altri protagonisti hanno fatto una rapina e poi altri sono stati trovati con un coltello e sostanze stupefacenti nella zona di piazza Garibaldi. Infine sono stati emessi 5 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Trieste per la durata dai 2 ai 4 anni, nei confronti di persone che hanno commesso una truffa ai danni di una persona anziana, aggressioni verbali al capotreno, violenza resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e nei confronti di un giovane per rapina.