Quindicenne investito a Udine, è in condizioni serie

Un ragazzino di 15 anni è rimasto seriamente ferito ieri, giorno in cui si festeggiava il Natale, dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in sella ad una bicicletta via Lumignacco, nella periferia sud di Udine. L’incidente si è verificato attorno alle 16, appena dopo l’incrocio con via Agrigento. A soccorrere per primi il giovane sono stati alcuni agenti privati del Corpo Vigili Notturni che si trovavano in quel momento operativi in zona nel servizio di controllo del territorio. Scattato l’allarme, sono quindi state inviate sul posto anche un’ambulanza proveniente da Udine e l’automedica. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

Un incrocio particolarmente pericoloso quello dove è accaduto l’incidente: da tempo, i residenti del quartiere, ne segnalavano la criticità. Il comitato ‘Ripristino via San Paolo’ ha anche chiesto all’amministrazione comunale di poter collocare un dosso, così come era stato fatto all’altezza dell’incrocio con via Fistulario, per indurre gli automobilisti a rallentare.