Quindicenni aggrediti da uno sconosciuto, la madre denuncia

Momenti di paura lungo il tragitto tra Visinale di Pasiano e Prata di Pordenone, dove due ragazzini di 15 anni sarebbero stati aggrediti sul ponte di ferro mentre rientravano a casa in bicicletta.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stata la madre di uno dei due giovanissimi, dopo aver affidato anche ai social uno sfogo per mettere in guardia la comunità. Secondo quanto ricostruito, i due quindicenni sono stati avvicinati da un uomo – anch’egli in bicicletta, con occhiali da vista e un cesto sul manubrio – che ha iniziato a rivolgere loro delle domande in modo incomprensibile. La situazione è poi rapidamente degenerata: l’uomo avrebbe cercato di bloccare i giovani che, per liberarsi dalla presa e fuggire, sono rimasti feriti riportando evidenti graffi sulle braccia e un forte spavento.

Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per identificare l’aggressore e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.