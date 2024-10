Quindici gattini abbandonati vicino al casello autostradale di Ronchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dodici cuccioli e tre gatti adulti imprigionati in tre scatoloni sigillati con nastro adesivo, e abbandonati in condizioni igieniche proibitive, tra feci e urine. E’ ciò che una turista austriaca ha notato udendone i miagolii disperati nei pressi dell’uscita autostradale di Ronchi dei Legionari, allertando subito la locale associazione “Gruppo Ambiente Odv-Rifugio per animali”. Una volta giunti sul posto, i volontari del sodalizio, supportati da quelli dell’associazione Zampette Cormonesi, hanno trovato dinanzi a sé scene definite “incredibili”: una dozzina di gattini affamati, di cui due ciechi, e tre esemplari adulti – due femmine ed un maschio –, che non erano nemmeno sterilizzati. Nessuna delle due gatte era la mamma dei cuccioli, che dunque sono stati strappati a chi li ha messi al mondo. I mici sono stati subito messi in sicurezza, rifocillati e curati grazie alla disponibilità di alcune persone di buon cuore che hanno offerto degli stalli. “Purtroppo – spiegano da Gruppo Ambiente Odv – in zona non è la prima volta che qualcosa del genere accade, perché poche settimane fa a Monfalcone una scena del tutto simile era capitata davanti agli occhi di altri volontari, che avevano trovato abbandonati in un parco all’interno di tre scatoloni sigillati altri gatti. Vogliamo capire se dietro questi due episodi ci sia la stessa mano o meno, e chi siano i responsabili di questi maltrattamenti”. “L’abbandono di queste povere creature è qualcosa di ripugnante – aggiunge Zampette Cormonesi – Chiediamo alla Regione una legge che obb