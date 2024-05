Raccoglie un asparago a forma di 6 nell’anniversario dell’Orcolat

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rinvenire nell’orto dietro casa un asparago a forma di 6 proprio il 6 maggio, giorno dell’anniversario del Terremoto in Friuli, evento rimasto talmente scolpito nel proprio vissuto da aver deciso di custodire da allora i quotidiani che raccontarono in quei giorni la tragedia. E’ la storia che vede protagonista il friulano Sergio Fabrizio: nel suo appezzamento di terra a Spessa di Cividale stamattina è andato a raccogliere la verdura nell’orto, come fa ogni giorno. Ma stavolta ha notato qualcosa di diverso dal solito.

Un evento, l’Orcolat, che Fabrizio visse in prima persona: da allora, per non dimenticare, ha mantenuto in un cassetto i quotidiani di quei giorni terribili, il cui ricordo lo emoziona ancora.