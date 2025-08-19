Raccolta di acqua piovana, contributo ai cittadini fino a 7.500 euro

La Regione ha aperto un bando con uno stanziamento iniziale di 250mila euro per sostenere i cittadini, proprietari di abitazioni private del Friuli Venezia Giulia, anche in condominio, che installano sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane. I contributi coprono fino al 40% delle spese, con un massimo di 7.500 euro per domanda.

“La crisi climatica ci impone di agire con prontezza e creatività per salvaguardare una risorsa preziosa come l’acqua. Con questo nuovo bando, mettiamo a disposizione delle nostre famiglie uno strumento concreto per affrontare i periodi di siccità e ridurre i costi in bolletta” spiega l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro.

Il contributo regionale copre il rimborso degli interventi già conclusi per la realizzazione di sistemi per la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici. L’acqua recuperata potrà essere riutilizzata per usi non potabili, come irrigazione dei giardini, scarico dei wc e lavaggio delle superfici esterne. Sono ammesse anche le spese di progettazione, di sicurezza e l’Iva, purché sostenute dal 30 dicembre 2023 e documentate tramite bonifico. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale “Istanze online”, dal 15 settembre al 17 ottobre 2025, con accesso tramite SPID, carta nazionale o regionale dei servizi e saranno esaminate in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi disponibili.