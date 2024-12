Raccolta differenziata, Friuli Venezia Giulia al 6° posto in Italia

Il Friuli Venezia Giulia è al 6° posto in Italia per raccolta differenziata. A dirlo è l’ultimo rapporto ISPRA presentato oggi a Roma, che illustra per la nostra regione un incremento di cinque punti percentuali sullo smaltimento dei rifiuti rispetto al 2022. Nel 2023 la raccolta differenziata ha raggiunto il 72,5%.

“Un risultato significativo che posiziona il Friuli Venezia Giulia tra le regioni con la crescita più importante”, ha commentato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. “Dati che confermano l’efficacia di un sistema che funziona a più livelli, grazie al buon governo degli enti locali, al ruolo della rete dei consorzi e alla sempre maggiore sensibilità ambientale di imprese e cittadini”.