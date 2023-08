Raccolta differenziata, tariffe basse e meno rifiuti prodotti

A Pordenone, Comune e Gea hanno presentato i primi dati sulla raccolta differenziata. Su tutti si evidenziano due grandi risultati: le tariffe applicate, tra le più basse in Regione, e i minor numero di rifiuti prodotti, nonostante l’aumento dei casi di immondizia abbandonata. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO

Il report è stato presentato questa mattina dal sindaco Alessandro Ciriani, dall’assessore all’ambiente dimissionaria Monica Cairoli, dall’amministratore unico di Gea Stefano Riedi e dal responsabile dei Servizi ambientali di Gea Roberto Tommasini.

La produzione dei rifiuti a Pordenone si è ridotta del 20,40% passando dalle 11.021 tonnellate del 2022 alle 9.154 tonnellate del 2023. Si rileva una riduzione dei quantitativi dei rifiuti e una maggiore qualità degli stessi in termini di purezza delle singole frazioni: la presenza di parti estranee all’interno delle varie tipologie è calata considerevolmente e ciò è assolutamente incoraggiante, considerando che questi dati si rifanno soltanto al 1° semestre di raccolta. Rispetto ai primi 6 mesi del 2022, si registra già un decremento del 49% di carta e cartone domestico, del 45% di plastica/metalli e soprattutto di un 64% di verde, che prima evidentemente non veniva effettuata nel modo corretto. Ora in città sono stati distribuiti 3.800 contenitori per sfalcio e ramaglie e gli utenti gli stanno utilizzando con criterio». Insomma, in questo primo semestre del 2023 Pordenone ha prodotto 1.867 tonnellate di rifiuti in meno rispetto alle 25.300 tonnellate prodotte nel 2022, praticamente quasi un mese di rifiuti dello scorso anno.

Per quanto concerne il cartone, con l’avvio del nuovo sistema sono state intercettate molte più attività commerciali ed extra domestiche alle quali è stato proposto di aderire a un servizio gratuito di raccolta del cartone, separato dalla carta, pratica che garantisce compensi più alti da parte del consorzio del riciclo. Tale contributo è un corrispettivo che non rappresenta un introito diretto per GEA, ma viene immesso nel piano finanziario, permettendo di tenere calmierati i costi delle fatture.

Per quanto riguarda le tariffe corrispettive delle utenze domestiche, i costi risultano molto contenuti. Infatti Pordenone occupa il secondo posto in fatto di risparmio, se confrontata con altre 16 città del Triveneto e del nord Italia. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 persone paga 170,50 € l’anno, contro i 256,98 € della vicina San Vito al Tagliamento, i 185,84 € di Conegliano o i 234,92 € di Treviso. Se a questo si somma anche la frazione di verde, le cifre diventano 204,70 € a Pordenone, 256,98 € a San Vito al Tagliamento, 225,84 € a Conegliano e 275,20 € a Treviso. Inoltre è calata anche la media della produzione di secco pro capite annuo. Se nel 2022 ammontava a 64,90 Kg, oggi è scesa a 53,94 Kg, ben lontana dalla media regionale di addirittura 142,11 Kg.

Purtroppo il neo è rappresentato dall’abbandono di rifiuti, che nel semestre ammontano a 307 tonnellate e che, per essere smaltiti, vengono conteggiati come secco residuo. Il servizio di raccolta e smaltimento di tali abbandoni, generati da una minoranza di utenze, comporta un costo di circa 400 mila € annui, che pesano su tutta la collettività, compresi coloro che seguono le corrette azioni di conferimento.

Come aveva anticipato sin da subito, l’Amministrazione comunale ha deciso di apportare ora alcuni correttivi a questo servizio, per calibrarne al meglio l’efficacia anche secondo le esigenze dell’utenza. Per questo dal 1° settembre 2023 la raccolta di plastica e metalli dei soli cassonetti condominiali diventerà settimanale. Poi, dal 1° gennaio 2024, la raccolta di plastica e metalli diventerà settimanale per tutti in città. Inoltre si sta pensando di predisporre 2 tessere a famiglia per l’apertura dei cassonetti (la seconda a pagamento) e di riconsiderare gli assorbenti femminili mettendoli sullo stesso piano di pannolini e pannoloni.

«Attraverso un incrocio tra i dati del Comune e quelli di GEA – ha spiegato Cairoli – sono emerse ben 3.000 utenze fantasma, il che fa stimare che almeno 6.000 persone in città non pagassero la Tari e vivessero alle spalle degli altri cittadini. Insomma questo sistema sta mettendo le cose a posto anche sotto quel punto di vista».

I dati sulla raccolta di rifiuti nei primi 6 mesi del 2023

rispetto ad analogo periodo del 2022 (dati in tonnellate)

2022 2023 aumento (%) Decremento (%) SECCO RESIDUO 1.682,38 1.398,32 – 20,31 CARTA CARTONE 1.753,60 1.170,58 – 49,81 IMB. PLASTICA/METALLI 1.499,19 1.032,13 – 45,25 IMB. VETRO 1.259,34 1.196,52 – 5,25 VERDE 1.477,57 900,03 – 64,17 UMIDO ORGANICO 3.055,36 2.952,19 – 3,49 IMB. CARTA CARTONE 294,54 504,89 + 41,66 TOTALE 11.021,98 9.154,66 – 20,40

Media secco pro capite (senza abbandoni)

2022 2023 Media FVG (Dato Arpa 2022) Kg / abitante / anno 64,90 53,94 142,109

% Frazione Estranea – Raccolta Differenziata