Raccolte 188 sacche di plasma per complessivi 145 kg nella 24 ore dell’Afds

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con il passaggio finale del testimone dal più anziano iscritto, Dino Durì, 65 anni tra pochi giorni, alla più giovane, Silvia Molaro, 18 anni compiuti a febbraio, la Maratona di 24 ore di dono del sangue promossa dall’Afds udinese al Centro Trasfusionale del Santa Maria della Misericordia. Il bilancio è un successo: nell’arco della giornata di donazioni sono state raccolte 188 sacche di plasma per complessivi 145 kg. E nel mattino di oggi c’è stata la sorpresa della visita dell’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba: oltre alla benedizione e a una preghiera, Lamba, che è medico, ha voluto informarsi e confrontarsi anche su dettagli più tecnici.

“La partenza e l’arrivo della 24 ore con il donatore più anziano e quello più giovane fotografa bene il nostro impegno quotidiano nel coinvolgere le giovani generazioni in un piccolo atto che però salva la vita a tantissime persone” ha commentato la presidente dell’Afds Manuela Nardon. Il risultato, quindi, è stato di 188 donazioni, di cui 51 da parte di volontari under 28, su un totale di 206 iscritti alla maratona. Diciotto i volontari risultati non idonei ai controlli preliminari, a dimostrazione di come siano fatti in maniera severa a tutela dei malati. L’evento ha evidenziato come quello udinese sia un modello organizzativo esemplare in Italia per l’eventuale necessità in brevissimo tempo di una grande quantità di sangue e di plasma in caso di grandi emergenze.