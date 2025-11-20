  • Aiello del Friuli
Un'iniziativa di aiuto verrà inoltre promossa nelle parrocchie dall'Arcidiocesi di Gorizia

Raccolte fondi: 16 mila euro per il Molino Tuzzi, 64 mila per Jessica

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Grande successo per le raccolte fondi promosse da un lato a favore di Jessica Hartwick, la compagna di Quirin Kuhnert, e dall’altro a favore del Molino Tuzzi. Nel primo caso lo sforzo di solidarietà promosso dagli amici per la giovane che ha perso in una notte sia l’uomo con cui aveva scelto di condividere la sua vita, sia la casa sotto il colle San Giorgio di Brazzano in cui abitavano, ha superato quota 64 mila euro e a questa cifra è stato deciso di stoppare l’iniziativa. Ha oltrepassato i 16 mila euro invece la raccolta fondi a favore del Molino Tuzzi di Dolegna, così duramente colpito dall’alluvione di lunedì. Le iniziative a sostegno di chi ha dovuto subire delle ingenti perdite a causa del maltempo non si fermano qui: domenica partirà infatti una raccolta aiuti promossa dall’Arcidiocesi di Gorizia nelle parrocchie, mentre il Comune di Romans d’Isonzo metterà a disposizione un codice Iban per promuovere una raccolta fondi. E intanto per mettere in guardia soprattutto la popolazione anziana, i Carabinieri avvertono la popolazione di non credere a richieste pro alluvionati di denaro o elargizioni porta a porta da parte di fantomatici rappresentanti di enti pubblici. E’ infatti fondato il rischio che malintenzionati si presentino al campanello di casa con richieste di questo tipo.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

