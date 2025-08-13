Raccolte più di 10mila firme per annullare Italia-Israele

Possibile e Alleanza Verdi Sinistra hanno lanciato una petizione online che ha già raccolto oltre 10.000 firme per chiedere di annullare la partita di qualificazione ai mondiali tra Italia e Israele, in programma a Udine il 14 ottobre. Come ricordato da Andrea di Lenardo, Capogruppo del partito a Palazzo d’Aronco, giocare questo incontro rappresenterebbe un affronto alle vittime causate a Gaza negli ultimi due anni, dove un’intera popolazione si trova affamata con città rase al suolo dai bombardamenti. Proprio per questo, gli attivisti chiedono di interrompere i rapporti con Israele a causa del conflitto e di fermare la vendita di armi.