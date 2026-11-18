Diciotto lettere mai recapitate, tutte in possesso di un ex postino. A trovarle sono stati i carabinieri di Osoppo, che hanno denunciato un 30enne friulano, residente nel Gemonese, per le ipotesi di soppressione di corrispondenza e interruzione di pubblico servizio.

Gli accertamenti sono partiti dalle segnalazioni di diversi cittadini, che lamentavano di non aver ricevuto le “buste verdi”, raccomandate utilizzate per notificare atti e multe. Nel ricostruire le mancate consegne, i militari hanno ipotizzato una sottrazione di corrispondenza e hanno perquisito l’abitazione del 30enne. Lì hanno trovato 18 lettere di posta ordinaria, anche queste mai arrivate a destinazione.

Secondo gli accertamenti, l’uomo era entrato in possesso delle lettere tra settembre 2025 e settembre 2026, quando lavorava come postino per Poste Italiane con un contratto temporaneo. I carabinieri hanno restituito la corrispondenza all’azienda e concluso gli accertamenti circa due settimane fa. Il procedimento penale è in corso.

In alto un’immagine di fantasia generata con l’IA