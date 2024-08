Racconta di essere stato aggredito, in realtà si ferisce cercando di entrare in una casa

Quando è stato soccorso e ha raccontato di essere stato accoltellato i Carabinieri hanno ritenuto la storia poco probabile. La ferita era a un polpaccio e la ricostruzione sembrava molto fantasiosa. I fatti sono accaduti ieri sera a Trieste, un cittadino italiano è stato trovato sanguinante in via San Giacomo in monte, al personale del 118 intervenuto sul posto ha detto di essere stato accoltellato ed effettivamente presentava una brutta ferita al polpaccio. Al momento i Carabinieri stanno indagando. La vicenda, seguendo le tracce di sangue, potrebbe essere molto più semplice, infatti in via del Bosco, poco distante, qualcuno ha provato ad entrare in una casa provando a sfondare una porta finestra proprio all’altezza del polpaccio. I vetri devono aver ferito l’uomo viste le molte macchie di sangue presenti sul posto e lungo il percorso che porta fino a san giacomo in monte dov’è stato soccorso il presunto accoltellato. Nessun racket quindi, nessuna faida e nessuna storia di fantasia. Tutto molto più semplice. La casa dov’è stato tentato l’accesso è al momento sottoposta a lavori di ristrutturazione e più di qualche testimone ha confermato che l’uomo è arrivato camminando da quella zona. A questo punto manca solo la conferma da parte delle forze dell’ordine.