GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Valori di radon che toccano i 60 mila becquerel al metro cubo quando il limite per la salute umana dovrebbe essere di 300 becquerel al metro cubo. Li ha trovati durante i suoi studi svolti in alcune grotte del Friuli Venezia Giulia il geologo Graziano Cancian, che avverte: “L’esposizione ad alte misure di gas radon per lungo tempo può provocare tumori ai polmoni, prestiamo attenzione”.