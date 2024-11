Radon in FVG, coinvolge 209.000 persone

Sono i 51 comuni e 209 mila le persone che vivono in aree del Friuli Venezia Giulia sotto osservazione per la presenza di radon in quantità sopra la soglia.

E’ quanto emerge da un monitoraggio fatto dalla Regione e reso noto dagli assessori all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, e alla Salute, Riccardo Riccardi.

Il monitoraggio è stato effettuato sulla base del piano nazionale d’azione per il Radon, un gas inerte e radioattivo di origine naturale che potrebbe risultare pericoloso qualora sia inalato.

Le aree prioritarie sono tali se il livello soglia di 300 bequerel per metro cubo è pari o superiore nel 15% degli edifici presenti nella stessa area; in Friuli Venezia Giulia comprendono il 17,5% della popolazione e e 51 comuni.

“In questi Comuni – ha reso noto Scoccimarro – verranno avviate campagne di informazione e sensibilizzazione indirizzate ai proprietari degli edifici interessati. Restano ancora nove comuni in aree a classificazione provvisoria, sui quali saranno attivate nuove campagne di misurazione per giungere a una definizione di dettaglio”.