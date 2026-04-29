Raduni in contemporanea, il grazie dell’Ana all’Fvg Pride

La sezione Ana di Udine ringrazia il comitato Pride FVG per la sua disponibilità a fissare in altra data il proprio raduno. Lo si legge in una nota che porta la firma del presidente Mauro Ermacora, dopo la riunione di ieri sera del Consiglio sezionale, nella quale si è parlato anche della decisione del corteo arcobaleno di cambiare data, evitando la contemporaneità dei due eventi il 26 settembre.

“Una piccola città – scrive Ermacora – è una comunità in cui tutti hanno posto, ma senza contesa degli spazi e dei tempi, per non risultare un’orchestra stonata”.

Il presidente dell’Ana Udine ribadisce che non c’entra il corteo arcobaleno in sé. “Avremmo considerato poco compatibile – afferma – anche un’adunata di appassionati della Vespa o di un’altra associazione d’arma consorella. C’è posto per tutti e tempo per tutti. Noi Alpini ci teniamo il posto della fedeltà all’Italia, della solidarietà, del servizio alla comunità tutta, dell’amore per la nostra storia. Agli altri i loro valori, che rispettiamo, anche quando non sono esattamente i nostri”.

A ribadire il concetto, Ermacora ricorda i vari fronti che vedono impegnate le penne nere. “Quando andiamo ad aiutare, in occasioni tragiche come un terremoto o festose come una gara podistica, non chiediamo a chi è aiutato quale sia la sua ideologia, la sua fede politica, il suo orientamento sessuale. Né lo facciamo con i nostri iscritti e i nostri amici. Aiutiamo e basta. A ciascuno il suo posto, contenti tutti”.

Nella nota si aggiunge: “Il Consiglio, inoltre, è disponibile ad un confronto, in qualsiasi momento, è disponibile a trovare e ad ampliare quel millimetro quadrato riferito non allo spazio fisico, ma all’alto scopo sociale del Vostro messaggio. Riteniamo, inoltre, doveroso segnalare che, al netto delle tante affermazioni purtroppo sempre uguali dei responsabili del Pride e di alcuni esponenti politici, questa Associazione oltre ai raduni si esprime, come sempre, con i fatti. Alleghiamo a questa comunicazione, pertanto, il nostro Libro Verde della solidarietà riferito al 2025 che riepiloga, per difetto, il nostro posizionamento a favore della società civile, ripetiamo senza alcun pregiudizio, logiche di esclusione o affermazioni di diritti, dove gli Alpini di questa regione hanno donato 168.780 ore”.