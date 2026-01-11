  • Aiello del Friuli
Cronaca
Sottolineata la comunanza di valori tra la città e gli alpini

Raduno del Battaglione Cividale: “Segno profondo nella comunità”

Ex commilitoni giunti da tutta la regione
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima la cerimonia dell’alzabandiera, poi i discorsi ufficiali in piazza ed infine la messa nel vicino Duomo. Sono stati alcuni dei momenti salienti della 30a edizione del raduno del Battaglione Cividale, con diverse centinaia di alpini che si sono ritrovati nella città ducale per portare avanti quella che ormai è una tradizione annuale. Nemmeno il gelo di questa mattina ha fermato l’evento, aperto dal saluto del presidente Antonio Ruocco.

Il sindaco Daniela Bernardi ha sottolineato l’apporto del Battaglione alla quotidianità della città.

Il raduno è stata occasione per tutti di ritrovarsi con vecchi amici e compagni di naja.

