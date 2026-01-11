Raduno del Battaglione Cividale: “Segno profondo nella comunità”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima la cerimonia dell’alzabandiera, poi i discorsi ufficiali in piazza ed infine la messa nel vicino Duomo. Sono stati alcuni dei momenti salienti della 30a edizione del raduno del Battaglione Cividale, con diverse centinaia di alpini che si sono ritrovati nella città ducale per portare avanti quella che ormai è una tradizione annuale. Nemmeno il gelo di questa mattina ha fermato l’evento, aperto dal saluto del presidente Antonio Ruocco.

Il sindaco Daniela Bernardi ha sottolineato l’apporto del Battaglione alla quotidianità della città.

Il raduno è stata occasione per tutti di ritrovarsi con vecchi amici e compagni di naja.