Raduno nazionale degli Artiglieri a Gorizia tra 12 e 14 giugno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno una decina gli eventi con cui l’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia chiamerà a raduno da tutto lo Stivale gli iscritti a Gorizia tra il 12 ed il 14 giugno prossimi. La scelta del capoluogo isontino come sede della 32a edizione del ritrovo è dovuta innanzitutto al 50esimo del sisma in Friuli, con il 27esimo gruppo Artiglieria Pesante Semovente “Marche” che fu tra i primi ad accorrere in regione per aiutare i territori colpiti dal terremoto, e fu per questo insignito della Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito. Ma Gorizia è stata scelta anche per ricordare i 110 anni della conquista della città da parte delle truppe italiane durante il primo conflitto mondiale.