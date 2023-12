Raffica di furti in abitazione in Friuli occidentale

Raffica di furti nel Friuli occidentale, in parte tentati, in parte messi a segno. Ieri sera i ladri sono entrati in due appartamenti di Casarsa, in via San Giovanni. In un caso sono usciti a mani vuote, nell’altro con tre collanine e un orologio. I malviventi hanno visitato anche una casa di via Curiel a Sacile, sottraendo alcuni monili in oro, e un’abitazione di via Baracca a Vigonovo di Fontanafredda, senza rubare nulla. I furti sono avvenuti mentre i proprietari erano fuori casa. Indagano i carabinieri.