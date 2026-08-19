I carabinieri di Sacile hanno messo ai domiciliari un 32enne domenicano che dovrà scontare un residuo di pena di 2 anni, 9 mesi e 5 giorni per una raffica di furti messi a segno nella sola mattinata del 14 dicembre dello scorso anno. L’uomo, a cui è stato ritirato il passaporto con divieto di espatrio, ha iniziato la sua scorribanda a Zoppola intrufolandosi nel giardino di una casa, rubando oggetti da una Toyota Yaris e fuggendo con una Fiat Punto trovata con le chiavi inserite; poco dopo a Polcenigo, sempre a bordo dell’auto rubata, si è affiancato a una Fiat Croma in sosta sottraendo una borsa con valuta estera prima di essere scoperto; infine ad Aviano, dopo aver fatto un incidente ed abbandonato la Punto, ha tentato invano di rubare una Mercedes Classe E lasciata aperta in strada. I militari della stazione di Sacile si occuperanno di monitorare il rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
Raffica di furti in una sola mattina, 32enne ai domiciliari
Il 14 dicembre dello scorso anno l'uomo era stato arrestato al termine di una rocambolesca fuga.
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