Raffica di furti in una sola mattina, 32enne ai domiciliari

I carabinieri di Sacile hanno messo ai domiciliari un 32enne domenicano che dovrà scontare un residuo di pena di 2 anni, 9 mesi e 5 giorni per una raffica di furti messi a segno nella sola mattinata del 14 dicembre dello scorso anno. L’uomo, a cui è stato ritirato il passaporto con divieto di espatrio, ha iniziato la sua scorribanda a Zoppola intrufolandosi nel giardino di una casa, rubando oggetti da una Toyota Yaris e fuggendo con una Fiat Punto trovata con le chiavi inserite; poco dopo a Polcenigo, sempre a bordo dell’auto rubata, si è affiancato a una Fiat Croma in sosta sottraendo una borsa con valuta estera prima di essere scoperto; infine ad Aviano, dopo aver fatto un incidente ed abbandonato la Punto, ha tentato invano di rubare una Mercedes Classe E lasciata aperta in strada. I militari della stazione di Sacile si occuperanno di monitorare il rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare.