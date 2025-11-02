Raffica di furti nella Bassa, bottino di oltre 40mila euro

Doppio furto nello stesso stabile ieri a Teor: svaligiati il panificio e un’abitazione. E’ accaduto tra le 19 e le 22, in via del Bersagliere, dove i ladri hanno preso di mira il panificio Cecco. Dopo aver forzato un infisso, sono entrati nell’esercizio commerciale e si sono impadroniti di 1.500 euro del fondo cassa. Poi, approfittando di una scala interna, sono entrati in casa di una donna di 85 anni, dove hanno rubato ori per 10mila euro. Sul caso indagano i carabinieri della Radiomobile e della stazione di Latisana.

Gli stessi equipaggi sono intervenuti anche a Chiasiellis di Mortegliano, in via Morsano, dove ieri tra le 15.30 e le 22 è stata svaligiata l’abitazione di una 44enne. Qui il bottino è stato più sostanzioso: dopo aver forzato un infisso, i ladri sono entrati e si sono impossessati di ori e di due orologi di pregio per un valore complessivo di 30mila euro.

Non è andato a buon fine, invece, un colpo in via degli Aceri a Campoformido. I malviventi hanno sfondato una finestra del salotto della casa di una signora di 82 anni. Subito è partita la sirena dell’allarma e i ladri sono fuggiti senza rubare nulla. Indagano i carabinieri della Radiomobile di Udine.