Raffica di furti nella Bassa, cinque colpi tra pomeriggio e sera

GUARDA IL VIDEO Superlavoro ieri per i carabinieri nella Bassa friulana. Tra pomeriggio e sera, sono stati messi a segno quattro furti in abitazione e uno in una attività commerciale, probabilmente da un’unica banda. In tutti i casi, infatti, i malviventi hanno utilizzato la medesima tecnica: sono entrati approfittando dell’assenza dei proprietari forzando un infisso e hanno svaligiato gli appartamenti.

Tre colpi sono stati compiuti a Latisana, dove i ladri sono entrati in casa di un 56enne e di un 59enne, asportando monili in oro il cui valore è in corso di quantificazione. Sempre nella città della Bassa, è stato presa di mira una rivendita di materiale edile, dalla quale è stato rubato il fondo cassa.

Colpite anche le abitazioni di due donne di 50 e 67 anni, rispettivamente a Talmassons e a Torsa di Pocenia. Nel primo caso sono stati presi liquori di pregio per un valore di 1.500 euro, nel secondo monili in oro che erano custoditi in una cassaforte trovata aperta dalla vittima.

Sui cinque episodi indagano i militari dell’arma di Latisana, San Giorgio, Palazzo dello Stella e Mortegliano.