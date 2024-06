Raffica di furti nella notte, due donne si sono trovate i ladri in casa

Viene svegliata di soprassalto dall’allarme e si trova davanti ai ladri incappucciati, che le intimano di tacere e lasciarli fare. E’ la disavventura capitata ieri sera a un’86enne di Ronchis. Poco prima di mezzanotte, tre persone sono entrate in casa della donna dopo aver forzato una finestra. L’allarme antifurto è scattato e lei si è trovata il terzetto in camera da letto. Quando i ladri se ne sono andati con un orologio e un portagioie, la signora ha dato l’allarme.

Potrebbe trattarsi della stessa banda che, sempre la scorsa notte, ha messo a segno un altro furto in un’abitazione poco distante. In questo caso la vittima, un uomo di 66 anni, non è stato svegliata dai ladri. Solo questa mattina il padrone di casa si è accorto dell’infisso forzato e della sparizione di un orologio.

Sui due episodi indagano i carabinieri di Latisana.

Stesso copione a Codroipo, dove una donna di 82 anni si è svegliata nel cuore della notte, trovandosi davanti a tre persone che erano entrate nella sua abitazione. La signora ha urlato e i ladri se la sono data a gambe, portandosi via 200 euro in contanti. Sul posto sono giunti i carabinieri di Remanzacco.

Infine, un uomo di 71 anni di Rive D’Arcano appena tornato dalle vacanze ha denunciato ai carabinieri di Fagagna il furto di due raccoglitori di monete da collezione e alcuni oggetti in oro. Il furto è avvenuto tra l’11 e il 27 giugno.