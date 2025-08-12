  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 12 Agosto 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI
Powered by Rubidia
Cronaca

Raffica di soccorsi ed emergenze sulle montagne del Friuli

Emergenze a Tarcento, sul Lussari, a Tramonti di Sopra e a Claut e Tramonti di Sopra
Redazione
Autore: Redazione

Giornata intensa per le squadre di soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, che hanno risposto a una serie di emergenze su Alpi e Prealpi, dal Tarvisiano a Claut.

Il primo intervento è avvenuto a Tarcento, dove un uomo di 70 anni disperso mentre cercava funghi è stato ritrovato e riportato a valle grazie a un elicottero. L’intervento è stato complicato dall’assenza di coordinate GPS, ma la comunicazione telefonica ha permesso il salvataggio.

Poco dopo, l’attenzione si è spostata a Tramonti di Sopra, dove due escursionisti anziani (un 81enne e una 70enne) si sono persi su un ripido pendio. Esausti, sono stati recuperati con il verricello dall’elisoccorso.

Contemporaneamente, sul Monte Lussari, una donna di 60 anni si è procurata una sospetta frattura alla caviglia e anch’essa è stata portata in ospedale a Tolmezzo con l’elisoccorso.

Successivamente, un escursionista austriaco di 70 anni è caduto per diversi metri sulla Cima del Cacciatore, subendo una ferita alla mano. In questo caso un secondo elicottero del servizio di emergenza ha trasportato in quota un medico e un tecnico del soccorso alpino per le prime cure, prima di recuperare l’uomo con il verricello.

L’ultima segnalazione è giunta da Claut, dove due persone sono state bloccate a circa 2000 metri di quota. L’elicottero dei Vigili del Fuoco è intervenuto, traendo in salvo una delle due, mentre le operazioni per la seconda sono tuttora in corso.

