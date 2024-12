Raffiche di vento in quota, allerta gialla su Alpi e Prealpi

Il vento potrebbe ancora scuotere il Friuli nelle prossime ore. Dopo il maltempo di venerdì scorso, con raffiche che hanno raggiunto anche i 216 km/h, nuovi correnti sono attese in regione da oggi pomeriggio alla mezzanotte della Vigilia, in particolare in Carnia e nel Tarvisiano. Una situazione che ha indotto la Protezione civile del Fvg a diramare una nuova allerta gialla, la 35ima da inizio anno.

A generare le forti correnti sarà una depressione che sta richiamando correnti secche settentrionali in quota. Sulla zona montana, oltre i 1500 metri di altitudine, soffierà vento da nord o nord-est con forti raffiche che potrebbero raggiungere anche i fondivalle.